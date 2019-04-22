Вольфсбург на останній хвилині врятував нічию з Айнтрахтом

У 30 турі Бундесліги Айнтрахт на виїзді зіграв унічию з Вольфсбургом. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

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В заключному матчі 30 туру чемпіонату Німеччини Вольфсбург приймав Айнтрахт. Обидві команди мали непогані шанси поборотись за єврокубки, тож гра обіцяла бути більш ніж принциповою. "Вовків" надихало ще й те, що суперник, вийшовши у півфінал Ліги Європи, міг втратити концентрацію у боротьбі в чемпіонаті.

Перший тайм пройшов за незначної переваги господарів і закінчився без забитих голів. У другому таймі господарі мали мінімум три непогані можливості вийти вперед, однак завершальні удари не досягали своєї мети. А на 78-й хвилині Джонатан Де Гузман підібрав м’яч у штрафному майданчику і вивів Айнтрахт уперед. Однак на останній хвилині матчу Джон Ентоні Брукс врятував свою команду від програшу.

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