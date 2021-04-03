Вольфсбург мінімально здолав Кельн і закріпився на третій сходинці Бундесліги, Борусія Д поступилась Айнтрахту
У суботу в рамках 27-го туру чемпіонату Німеччини відбулось кілька поєдинків. Звіт про матчі читайте на "Футбол 24".
Німеччина, Бундесліга, 27-й тур
Аугсбург – Хоффенхайм – 2:1
Голи: Варгас, 8, Хан, 23 – Сков, 85
Байєр – Шальке – 2:1
Голи: Аларіо, 26, Шик, 72 – Хунтелаар, 81
Борусія Д – Айнтрахт – 1:2
Голи: Хуммельс, 45 – Шульц, 11 (аг.), Сілва, 87
Вольфсбург – Кельн – 1:0
Гол: Брекало, 69
Майнц – Армінія – 1:1
Голи: Бросінскі, 55 (пен.) – Фолькзаммер, 76
Борусія М – Фрайбург – початок матчу о 21:30
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Перший тайм поєдинку між Аугсбургом та Хоффенхаймом пройшов під диктовку господарів. Вже на початку матчу Даніель Каліджурі обіграв у центрі поля суперника і втік у стрімку контратаку. Досвідчений півзахисник пасом знайшов Рубена Варгаса у штрафному майданчику і той пострілом у дальній кут воріт відкрив рахунок у матчі. В середині тайму Андре Хан зважився на авантюрний удар метрів з 25-ти – ризик виявився виправданим: Олівер Бауман у стрибку намагався врятувати свої ворота, однак м'яч пролетів під голкіпером. Роберт Сков наприкінці матчу божевільним ударом з-за меж штрафного майданчика дещо підсолодив гіркоту поразки для Хоффенхайма.
Шальке у матчі з Байєром тримався до середини тайму, допоки прострільну передачу Каріма Демірбая на дальню штангу влучно не замкнув Лукас Аларіо. По перерві Клас-Ян Хунтелаар зрівняв, однак VAR зафіксував офсайд. Згодом Патрік Шик чудовим ударом в дальній кут з лінії штрафного майданчика збільшив перевагу "фармацевтів" до двох голів. Однак, Хунтелаар не заспокоївся і під кінець матчу таки забив свій гол.
Айнтрахт зумів забити сусіду по турнірній таблиці – дортмундській Борусії – вже на 11-й хвилині. Поборовшись з захисниками гості здійснили закидання у штрафний майданчик "джмелів". Першим на м'ячі виявився Ніко Шульц, який, намагаючись перекинути м'яч через власні ворота, влучив у дев'ятку, записавши до свого пасиву автогол. Проте, на останній хвилині першого тайму, гол у роздягальню забив Матс Хуммельс, відновивши статус-кво – захисник вдало зіграв на добиванні після подачі з кутового. Після відпочинку "орли" забили ще двічі – постріл Ільзанкера арбітр скасував після консультації з системою VAR, а от гол Сілви на останніх хвилинах приніс гостям надважливі три очки.
Вольфсбург не міг зламати опір Кельна до середини другого тайму. Гості грали на рівних з одним з претендентів на медалі, однак на 69-й хвилині пропустили курйозний гол. Ваут Вегхорст вже у падінні зумів проштовхнути м'яч з ліній воротарського майданчика на Йосіпа Брекала і той забив єдиний гол у матчі.
Аутсайдери Бундесліги – Майнц і Армінія – тримали інтригу до 55-ї хвилини, аж поки гості не порушили правила у власному штрафному майданчику. Майк Ван Дер Хоорн тримав суперника за футболку і "привіз" своїй команді пенальті. Однидцятиметровий чітко реалізував Даніель Бросінскі. В середині другого тайму Андреас Фогльзаммер спробував перекинути стінку гостей зі штрафного. Постріл не вдався, зате на добиванні форвард Армінії зіграв більш ніж переконливо, врятувавши для команди нічию.