Німеччина, Бундесліга, 27-й тур

Аугсбург – Хоффенхайм – 2:1

Голи: Варгас, 8, Хан, 23 – Сков, 85

Байєр – Шальке – 2:1

Голи: Аларіо, 26, Шик, 72 – Хунтелаар, 81

Борусія Д – Айнтрахт – 1:2

Голи: Хуммельс, 45 – Шульц, 11 (аг.), Сілва, 87

Вольфсбург – Кельн – 1:0

Гол: Брекало, 69

Майнц – Армінія – 1:1

Голи: Бросінскі, 55 (пен.) – Фолькзаммер, 76

Борусія М – Фрайбург – початок матчу о 21:30

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Перший тайм поєдинку між Аугсбургом та Хоффенхаймом пройшов під диктовку господарів. Вже на початку матчу Даніель Каліджурі обіграв у центрі поля суперника і втік у стрімку контратаку. Досвідчений півзахисник пасом знайшов Рубена Варгаса у штрафному майданчику і той пострілом у дальній кут воріт відкрив рахунок у матчі. В середині тайму Андре Хан зважився на авантюрний удар метрів з 25-ти – ризик виявився виправданим: Олівер Бауман у стрибку намагався врятувати свої ворота, однак м'яч пролетів під голкіпером. Роберт Сков наприкінці матчу божевільним ударом з-за меж штрафного майданчика дещо підсолодив гіркоту поразки для Хоффенхайма.

Шальке у матчі з Байєром тримався до середини тайму, допоки прострільну передачу Каріма Демірбая на дальню штангу влучно не замкнув Лукас Аларіо. По перерві Клас-Ян Хунтелаар зрівняв, однак VAR зафіксував офсайд. Згодом Патрік Шик чудовим ударом в дальній кут з лінії штрафного майданчика збільшив перевагу "фармацевтів" до двох голів. Однак, Хунтелаар не заспокоївся і під кінець матчу таки забив свій гол.

Айнтрахт зумів забити сусіду по турнірній таблиці – дортмундській Борусії – вже на 11-й хвилині. Поборовшись з захисниками гості здійснили закидання у штрафний майданчик "джмелів". Першим на м'ячі виявився Ніко Шульц, який, намагаючись перекинути м'яч через власні ворота, влучив у дев'ятку, записавши до свого пасиву автогол. Проте, на останній хвилині першого тайму, гол у роздягальню забив Матс Хуммельс, відновивши статус-кво – захисник вдало зіграв на добиванні після подачі з кутового. Після відпочинку "орли" забили ще двічі – постріл Ільзанкера арбітр скасував після консультації з системою VAR, а от гол Сілви на останніх хвилинах приніс гостям надважливі три очки.

Вольфсбург не міг зламати опір Кельна до середини другого тайму. Гості грали на рівних з одним з претендентів на медалі, однак на 69-й хвилині пропустили курйозний гол. Ваут Вегхорст вже у падінні зумів проштовхнути м'яч з ліній воротарського майданчика на Йосіпа Брекала і той забив єдиний гол у матчі.

Аутсайдери Бундесліги – Майнц і Армінія – тримали інтригу до 55-ї хвилини, аж поки гості не порушили правила у власному штрафному майданчику. Майк Ван Дер Хоорн тримав суперника за футболку і "привіз" своїй команді пенальті. Однидцятиметровий чітко реалізував Даніель Бросінскі. В середині другого тайму Андреас Фогльзаммер спробував перекинути стінку гостей зі штрафного. Постріл не вдався, зате на добиванні форвард Армінії зіграв більш ніж переконливо, врятувавши для команди нічию.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ