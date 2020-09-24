Десна зіграє з Вольфсбургом у матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи. Шукайте стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку Вольфсбург – Десна у цій новині на "Футбол 24".

Матч Вольфсбург – Десна відбудеться у четвер, 24 вересня, в Німеччині. Початок гри третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи – 21:15. Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі. Чернігівці цим матчем дебютують у єврокубках, а німці втретє за останні два роки зіграють проти українських команд – у минулому сезоні зустрічалися з Олександрією та Шахтарем.

"Шкода, що сьогодні я не з вами": Філіппов підтримав Десну перед історичним матчем з Вольфсбургом

Стартові склади:

Вольфсбург: Кастелс – Штеффен, Лакруа, Гілявогі, Русільйон – Шлагер, Арнольд – Мармош, Мехмеді, Віктор – Вегхорст

Запасні: Перван, Отавіо, Маллі, Клаус, Брукс, Герхардт, Гінчек

Startelf-Debüt für Omar Marmoush in einem VfL-Pflichtspiel! Diese elf spielen um 20.15 Uhr gegen den FC Desna um den Einzug in die @EuropaLeague-Playoff-Runde.#WOBDESNA #VfLWolfsburg pic.twitter.com/uHLYaVRsph — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) September 24, 2020

Десна: Паст – Конопля, Гітченко, Тамм, Мостовий – Огіря, Домбровський – Калітвінцев, Тотовицький, Картушов – Будківський

Запасні: Літовка, Полегенько, Єрмаков, Хльобас, Гуцуляк, Старенький, Шевцов