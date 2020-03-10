Вольфсбург – Шахтар: матч Ліги Європи розсудить авторитетний арбітр

Головним арбітром поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи між Вольфсбургом та Шахтарем призначений словенець Дамір Скоміна.
Матч плей-офф Ліги Європи Вольфсбург – Шахтар розсудить суддівська бригада на чолі з Даміром Скоміною, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Вольфсбург – Шахтар: Вацко назвав козирі німецької команди і оцінив шанси "гірників"
Асистентами арбітра призначені словенці Юре Прапротнік та Роберт Вукан. Четвертим рефері обрали Нейча Кайтажовіча, а відеоасистент VAR з Італії – Паоло Валері.
Нагадаємо, поєдинок Вольфсбург – Шахтар відбудеться вже у цей четвер, 12 березня. Початок гри запланований на 22:00.
"Ми зараз в такій формі, що це буде легко". Фани Вольфсбурга оптимістичні перед битвою в ЛЄ, але фаворит – Шахтар