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Вольфсбург – Шахтар: матч Ліги Європи розсудить авторитетний арбітр

15:04 740 Читать на русском
Вольфсбург – Шахтар: матч Ліги Європи розсудить авторитетний арбітр
Дамір Скоміна / Reuters

Головним арбітром поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи між Вольфсбургом та Шахтарем призначений словенець Дамір Скоміна.

 

Матч плей-офф Ліги Європи Вольфсбург – Шахтар розсудить суддівська бригада на чолі з Даміром Скоміною, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Асистентами арбітра призначені словенці Юре Прапротнік та Роберт Вукан. Четвертим рефері обрали Нейча Кайтажовіча, а відеоасистент VAR з Італії – Паоло Валері.

Нагадаємо, поєдинок Вольфсбург – Шахтар відбудеться вже у цей четвер, 12 березня. Початок гри запланований на 22:00.

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Вольфсбург Вольфсбург Ліга Європи Вольфсбург - Шахтар Шахтар Шахтар Арбітри Дамір Скоміна Дамір Скоміна
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