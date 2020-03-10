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Вольфсбург – Шахтар: Марлос та Алан Патрік повернулися в основну групу "гірників"

17:45 163 Читать на русском
Вольфсбург – Шахтар: Марлос та Алан Патрік повернулися в основну групу "гірників"
Марлос (посередині) / фото: ФК Шахтар

Шахтар продовжує підготовку до першого матчу 1/8 фіналу Ліги Європи з німецьким Вольфсбургом.

 

До тренувань у загальній групі донецького клубу повернулися Марлос і Алан Патрік. Півзахисники відновилися після ушкоджень і тренуються разом з усіма, повідомляє прес-служба Шахтаря.

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Водночас Манор Соломон проходить процес реабілітації з частковою роботою в загальній групі, а Олександр Пихальонок займався індивідуально під керівництвом фізіотерапевтів.

Нагадаємо, вже у цей четвер, 12 березня, відбудеться поєдинок 1/8 фіналу Ліги Європи Вольфсбург – Шахтар. Початок гри запланований на 22:00.

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Вольфсбург – Шахтар: поєдинок Ліги Європи відбудеться за зачиненими дверима
16:12
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Теги
Вольфсбург - Шахтар Шахтар Шахтар Ліга Європи Алан Патрік Алан Патрік Марлос Марлос
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