Вольфсбург – Шахтар: Левченко назвав головний козир "гірників"

Колишній півзахисник збірної України Євген Левченко поділився очікуваннями від поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи Вольфсбург – Шахтар.

"Вольфсбург зараз перебуває в нормальній формі, не скажу, що вона шикарна, але команда показує досить цікавий футбол. Останні ігри, можливо, були менш впевненими, вони двічі зіграли внічию, але до цього перемагали і грали в хороший футбол. Вольфсбург – команда, яка може грати як в оборонний, так і в творчий футбол.

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Чесно кажучи, я позитивно дивлюся на всі аспекти. Якщо порівнювати Шахтар і Вольфсбург, шанси "гірників" на вихід виглядають кращими. Але не варто скидати з рахунків гнучкість тренера "вовків" і тактичну виучку окремих гравців.

Шахтар в плані креативу все-таки краще виглядає, за умови, що всі наші гравці будуть в оптимальній формі. Я думаю, що Шахтар пройде Вольфсбург, можливо не так легко, як це може всім здатися. Але я думаю, що саме за рахунок командних дій і злагодженої гри в завершальній стадії, наші хлопці зможуть перемогти.

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Шахтар зараз виглядає добре, моментами мені їхня гра дуже подобається. Сподіваюся, що в матчі з німцями вони зможуть показувати таку гру протягом усіх 90 хвилин, а не уривками", – поділився Левченко в інтерв'ю Сегодня.

Нагадаємо, поєдинок Вольфсбург – Шахтар відбудеться вже у цей четвер, 12 березня. Початок гри запланований на 22:00.

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