Вольфсбург – Фортуна – 5:2 – відео голів та огляд матчу

Україна — 08:00 1253
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Олімпік – Динамо: анонс матчу УПЛ
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Вулверхемптон здобув сенсаційну перемогу над Манчестер Юнайтед та вийшов до 1/2 фіналу Кубка АнгліїАнглія — 16 бер 1839
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Леганес вдома поступився Жироні – Кравець бив по воротах, активно загострював, але помилявся в обороніІспанія — 16 бер 600
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Як у Ференцвароша Реброва вкрали шедевральний гол, а в Харатіна – красивий гольовий пасУкраїна — 16 бер 1364
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Манчестер Сіті після появи Зінченка оформив скандальний камбек та переміг Суонсі в 1/4 фіналу Кубка АнгліїАнглія — 16 бер 8953