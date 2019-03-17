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Вольфсбург – Фортуна – 5:2 – відео голів та огляд матчу

06:00 287 Читать на русском
Вольфсбург – Фортуна – 5:2 – відео голів та огляд матчу
Вольфсбург – Фортуна – 5:2 – відео голів та огляд матчу

У 26 турі Бундесліги Вольфсбург переміг Фортуну (5:2). Дивіться відео голів та огляд матчу.

34’ Адмір Мехмеді
54’ Ваутер Вегорст
57’ Робін Кнохе
59’ Ваутер Вегорст
88’ Ваутер Вегорст
 
Каан Айхан 30’
Беніто Раман 65’

Вольфсбург і Фортуна забили 7 голів на двох. Ахман вивів гостей вперед на 30-й хвилині, але зовсім скоро екс-динамівець Мехмеді відновив рівновагу. На початку другої половини "вовки" забили три голи за 5 хвилин, після чого команди відзначилися ще по разу.

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Після цього матчу Вольфсбург перебуває на 7 сходинці та має в активі 42 залікових пункти. Фортуна посідає 12 місце з 31 балом.

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