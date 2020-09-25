"Я дуже радий, що ми завершили цей матч. Ми граємо кожні три дні і провели ще одну гру, не пропустивши.

Вольфсбург – Десна – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Десна була дуже організованою. Гравці були агресивні і нас добре закривали. Не випадково в минулому сезоні вони пропустили найменше голів у чемпіонаті України. Ми вийшли вперед завдяки хорошій атаці.

Джошуа Гілявогі, мабуть, сподобався цей гол. Наш другий гол в кінці матчу став першим для Ґінчека на європейській арені. В цілому я дуже радий, що ми виграли гру і вийшли в плей-офф Ліги Європи", – цитує слова Олівера Гласнера офіційний сайт Вольфсбурга.

Зазначимо, Десна у драматичному матчі 3-го кваліфікаційного раунду ЛЄ поступилась німецькому клубу з рахунком 0:2 та вилетіла з турніру.

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