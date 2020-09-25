"Враження негативні, тому що програли. Пропустили зі стандарту, програли боротьбу на ближній стійці, не дограли момент до кінця. Господарі особливо не створювали моменти в першому таймі.

Вольфсбург – Десна – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Прикро, що пропустили саме зі стандарту. Можна поступатися супернику за грою, але під час стандартів усі рівні. Ми позиційно граємо, не повинні дозволяти випереджати на ближній стійці.

З Вольфсбургом можна грати, навіть в меншості намагалися пресингувати. Намагалися відігратися. Створили кілька моментів, останній у Будківского. Пилип міг зрівнювати рахунок теж після стандарту, але пропустили другий м'яч.

Йоонас Тамм підвів команду на рівному місці. Пішов у обіграш там, де не можна ризикувати, а потім такий безглуздий підкат. Буквально через хвилину після першої жовтої отримав другу. Він сам розуміє, що підвів команду", – наводить слова Рябоконя телеканал Футбол.

Нагадаємо, Десна в меншості поступилась Вольфсбургу (2:0) та завершила свій виступ у Лізі Європи.

Десна у меншості поступилася Вольфсбургу і вилетіла з Ліги Європи