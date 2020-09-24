Вольфсбург – Десна: прес-конференцію Рябоконя скасували – відома причина
Курйозом закінчились заплановані перед єврокубковими матчами виступи наставників обох клубів.
Традиційна передматчева прес-конференція перед матчем Ліги Європи між німецьким Вольфсбургом та чернігівською Десною пройшла у обрізаному вигляді, повідомляє "Футбол NEWS".
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Зокрема, перед журналістами виступив лише наставник "вовків" Олівер Гласнер, який близько 10 хвилин відповідав на запитання акул пера. Натомість, прес-конференцію наставника української команди Олександра Рябоконя скасували через відсутність інтересу з боку німецьких ЗМІ.
Нагадаємо, поєдинок 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи між Вольфсбургом та Десною відбудеться сьогодні, 24 вересня, о 21:15.