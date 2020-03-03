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Вольфсбург – чистий середняк Бундесліги, Шахтар не повинен його боятися, – Грачов

16:27 1150 Читать на русском
Вольфсбург – чистий середняк Бундесліги, Шахтар не повинен його боятися, – Грачов
Віктор Грачов / Сайт Шахтаря

Колишній нападник Шахтаря Віктор Грачов не надто вражений рівнем Вольфсбурга, з яким "гірники" зустрінуться на стадії 1/8 фіналу Ліги Європи.

 

"Гадаю, німці просто злякалися, що їм попався Шахтар. Вони, напевно, сподівалися, що попадуться турки, австрійці або данці. А так, команда, яка прийшла з Ліги чемпіонів, обігравши чемпіона Португалії. Це добре, що вони можуть нас недооцінювати.

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Звичайно, досвід важливий, але сьогодні він не має вирішального значення. Важливо, як готова команда: функціонально і психологічно. Вольфсбург пройшов Мальме, який набагато слабший за Бенфіку. Тому у Шахтаря має бути більше впевненості в своїх силах. Крім того, Вольфсбург – це не Айнтрахт і навіть не Хоффейнхайм. Чистий середняк Бундесліги. Шахтар не повинен його боятися", – підкреслив Грачов у інтерв'ю Сегодня.

Нагадаємо, перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти Вольфсбурга "гірники" проведуть на виїзді 12 березня о 22:00. Матч-відповідь у Харкові – за тиждень, 19 березня, о 19:55.

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Теги
Шахтар Шахтар Ліга Європи Віктор Грачов Вольфсбург - Шахтар
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