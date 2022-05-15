Баварія в останньому матчі сезону розписала результативну нічию з Вольфсбургом. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".

Баварія достроково стала чемпіоном Німеччини та догравала сезон без мотивації. В останньому турі мюнхенці не зуміли перемогти Вольфсбург, хоча мали перевагу у два голи.

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Станішіч відкрив рахунок з кутового, а Лєвандовскі закріпив успіх, підправивши головою тонку подачу Мюллєра. Цей гол може стати останнім для Роберта у футболці Баварії, адже поляк заявив, що не буде продовжувати контракт, який завершується за рік.

Вольфсбург оформив камбек голами Вінда та Крузе і звів матч до нічиєї. Щоправда, Баварія мала виривати перемогу, якби Сане реалізував вихід сам на сам під завісу зустрічі.