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Вольфсбург – Баварія – 1:3 – відео голів та огляд матчу

20 жовтня 22:09 215 Читать на русском
Вольфсбург – Баварія – 1:3 – відео голів та огляд матчу
Вольфсбург – Баварія – 1:3 / ФК Баварія

У матчі 8 туру Бундесліги Баварія перервала свою безвиграшну серію в матчі з Вольфсбургом. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Баварія у рамках 8 туру Бундесліги завітала до Вольфсбурга. Мюнхенцям після серії невдач і шквалу критики необхідна була перемога.

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Завдяки дублю Роберта Лєвандовскі та голу Хамеса Родрігеса мюнхенці попри вилучення Ар'єна Роббена змогли здобути впевнену перемогу. "Вовки" відповіли лише влучним ударом Вута Вегхорста.

Баварія після 8 турів має 16 очок і перебуває на 3 сходинці в турнірній таблиці Бундесліги.

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Німеччина. Бундесліга, 8 тур

Вольфсбург – Баварія – 1:3

Голи: Вегхорст, 63 – Лєвандовскі, 30, 49, Родрігес, 72

Вилучення: Роббен, 58 (друга жовта)

Німеччина8 турФольксваґен-арена (Вольфсбурґ)

Вольфсбург - Баварія: Субота 20 жовтня 2018

Вольфсбург
Матч завершено
1 : 3
Баварія
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