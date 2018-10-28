Вольфсбург – Баварія – 1:3 – відео голів та огляд матчу

У матчі 8 туру Бундесліги Баварія перервала свою безвиграшну серію в матчі з Вольфсбургом. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Баварія у рамках 8 туру Бундесліги завітала до Вольфсбурга. Мюнхенцям після серії невдач і шквалу критики необхідна була перемога.

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Завдяки дублю Роберта Лєвандовскі та голу Хамеса Родрігеса мюнхенці попри вилучення Ар'єна Роббена змогли здобути впевнену перемогу. "Вовки" відповіли лише влучним ударом Вута Вегхорста.

Баварія після 8 турів має 16 очок і перебуває на 3 сходинці в турнірній таблиці Бундесліги.

Штутгарт – Борусія Д – 0:4 – відео голів та огляд матчу

Німеччина. Бундесліга, 8 тур

Вольфсбург – Баварія – 1:3

Голи: Вегхорст, 63 – Лєвандовскі, 30, 49, Родрігес, 72

Вилучення: Роббен, 58 (друга жовта)