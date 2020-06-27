toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Німеччина
ШАХТАР - ЗОРЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ БАРСЕЛОНА ТРАНСФЕРИ

Вольфсбург – Баварія – 0:4 – відео голів та огляд матчу

21:08 - Читать на русском
Вольфсбург – Баварія – 0:4 – відео голів та огляд матчу
Вольфсбург – Баварія / Фото ФК Баварія

Вольфсбург приймав Баварію у заключному турі Бундесліги. Дивіться відеоогляд матчу на Футбол 24.

72’ Джошуа Гілявогі
 
Кінгслі Коман 4’
Мікаель Кюїзонс 37’
Роберт Лєвандовскі 72’
Томас Мюллєр 79’
4’ Кінгслі Коман
37’ Мікаель Кюїзонс
72’ Джошуа Гілявогі
72’ Роберт Лєвандовскі
79’ Томас Мюллєр

Баварія ще за кілька турів до завершення турніру оформила чемпіонство і хотіла лише пафосно гримнути дверима, що їм і вдалось.

Покер віце-чемпіона світу у відеоогляді матчу Борусія Д – Хоффенхайм – 0:4

Ще до перерви мюнхенці двічі змусили голкіпера господарів діставати м'яч із сітки воріт. У другому таймі ситуація не змінилась, гості відвантажили супернику ще два голи, довівши рахунок до розгромного.

Баварія – чемпіон Німеччини сезону 2019/20, Вольфсбург фінішував 7-м і зіграє у кваліфікації Ліги Європи.

Вердер фантастично врятувався, Борусія М пробилася в ЛЧ, Баварія розбила Вольфсбург

Джерело: ТК Футбол
blog_ava
Головні новини футболу 26 червня: Ребров накинув оком на форварда Шахтаря, Львів втратив фінал Кубка України
07:00
4341
Теги
Відеоновини Баварія Баварія Вольфсбург Вольфсбург Німеччина Вольфсбург - Баварія
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
10
хв
Десна
19:30
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук