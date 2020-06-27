Вольфсбург – Баварія – 0:4 – відео голів та огляд матчу

Україна — 21:00 854
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Шахтар – Зоря: Каштру робить хід у стилі наставника Динамо, Коноплянка загубив 2 супермоменти
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Десна – Динамо: кияни вирушили до Чернігова з вражаючими кадровими втратамиУкраїна — 20:54 815
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Зубков став повноправним гравцем Ференцвароша – клуб Реброва викупив вінгера в ШахтаряУкраїна — 20:17 777
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Роббен офіційно оголосив про відновлення кар'єри – легенда знову гратиме за рідний клубНідерланди — 19:18 2817
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Колос обіграв Олександрію завдяки вихованцям Динамо та перервав кошмарну серію – шедевр Ковальця не врятував "містян"Україна — 18:52 1286