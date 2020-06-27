Вольфсбург – Баварія – 0:4 – відео голів та огляд матчу

Вольфсбург приймав Баварію у заключному турі Бундесліги. Дивіться відеоогляд матчу на Футбол 24.

Баварія ще за кілька турів до завершення турніру оформила чемпіонство і хотіла лише пафосно гримнути дверима, що їм і вдалось.

Покер віце-чемпіона світу у відеоогляді матчу Борусія Д – Хоффенхайм – 0:4

Ще до перерви мюнхенці двічі змусили голкіпера господарів діставати м'яч із сітки воріт. У другому таймі ситуація не змінилась, гості відвантажили супернику ще два голи, довівши рахунок до розгромного.

Баварія – чемпіон Німеччини сезону 2019/20, Вольфсбург фінішував 7-м і зіграє у кваліфікації Ліги Європи.

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