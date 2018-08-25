Вокер: Вулверхемптон заслужив нічию

Захисник Манчестер Сіті Кайл Вокер поділився враженнями після матчу проти Вулверхемптона.

"Ми створили достатню кількість шансів, щоб забити на гол більше за суперника. У них добре організована команда, так що, думаю, тим, хто буде приїжджати до них у гості, буде важко. Вони заслужили нічию. Нам потрібно бути більш безжальними в атаці, але ми, захисники, повинні взяти провину за пропущений гол на себе.

Вулверхемптон – Манчестер Сіті – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Гол Болі рукою? Суддям складно побачити все. Наприкінці матчу ми повинні були виривати перемогу. Потрібно рухатися далі і сподіватися, що в наступному турі візьмемо три очки", – цитує Вокера ВВС.

Після 3 турів Манчестер Сіті продовжує очолювати турнірну таблицю з 7 очками, Вулверхемптон з 2 пунктами розташувався на 12 позиції.