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Вокер: Вулверхемптон заслужив нічию

26 серпня 06:00 3 Читать на русском
Вокер: Вулверхемптон заслужив нічию
Кайл Вокер / фото із соцмереж

Захисник Манчестер Сіті Кайл Вокер поділився враженнями після матчу проти Вулверхемптона.

"Ми створили достатню кількість шансів, щоб забити на гол більше за суперника. У них добре організована команда, так що, думаю, тим, хто буде приїжджати до них у гості, буде важко. Вони заслужили нічию. Нам потрібно бути більш безжальними в атаці, але ми, захисники, повинні взяти провину за пропущений гол на себе.

Вулверхемптон – Манчестер Сіті – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Гол Болі рукою? Суддям складно побачити все. Наприкінці матчу ми повинні були виривати перемогу. Потрібно рухатися далі і сподіватися, що в наступному турі візьмемо три очки", – цитує Вокера ВВС.

Після 3 турів Манчестер Сіті продовжує очолювати турнірну таблицю з 7 очками, Вулверхемптон з 2 пунктами розташувався на 12 позиції.

Англія3 турМолінью Стадіум (Вулверхемптон)

Вулверхемптон - Манчестер Сіті: Субота 25 серпня 2018

Вулверхемптон
Матч завершено
1 : 1
Манчестер Сіті
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Теги
Англія Вулверхемптон - Манчестер Сіті Кайл Вокер Кайл Вокер Манчестер Сіті Манчестер Сіті
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