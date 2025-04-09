Мілан повідомив про те, що 34-річний Кайл Вокер отримав перелом правого ліктя. У вівторок, 8 квітня, англійця прооперували з метою поліпшення процесу відновлення і скорочення часу на реабілітацію.

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Згідно Milan News, Вокер пропустить від кількох тижнів до одного місяця. Він не зможе зіграти щонайменше проти Удінезе і Аталанти в Серії А, а також проти Інтера в Кубку Італії.

Нагадаємо, що він грає за "россонері" на правах оренди з Манчестер Сіті. У Мілана є право викупу захисника. На даний момент Кайл встиг зіграти за нову команду в 12 матчах.

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