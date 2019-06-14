Вокер продовжить контракт з Манчестер Сіті

Захисник Манчестер Сіті Кайл Вокер ще надовго затримається в таборі "містян".
Боси Манчестер Сіті домовились із Кайлом Вокером про продовження контракту, повідомляє Goal.
"Фото із Зінні краще, ніж зі мною", – Вокер кумедно потролив Зінченка після перемоги над Суонсі в Кубку Англії
Чинна угода 29-річного захисника з клубом була розрахована до 2022 року. За новим контрактом англієць захищатиме кольори "містян" до літа 2024-го.
Нагадаємо, Кайл перебрався в Манчестер Сіті влітку 2017-го.
В минулому сезоні АПЛ Вокер провів 33 матчі, в яких відзначився голом та асистом. Чим допоміг своїй команді здобути золоті медалі чемпіонату Англії.
"Зінченко > Зідан". Сашко очолив побиття сербів, отримав похвалу від фанів Сіті та сколихнув мережу поцілунком репортера