Вокер продовжить контракт з Манчестер Сіті

Захисник Манчестер Сіті Кайл Вокер ще надовго затримається в таборі "містян".

Боси Манчестер Сіті домовились із Кайлом Вокером про продовження контракту, повідомляє Goal.

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Чинна угода 29-річного захисника з клубом була розрахована до 2022 року. За новим контрактом англієць захищатиме кольори "містян" до літа 2024-го.

Нагадаємо, Кайл перебрався в Манчестер Сіті влітку 2017-го.

В минулому сезоні АПЛ Вокер провів 33 матчі, в яких відзначився голом та асистом. Чим допоміг своїй команді здобути золоті медалі чемпіонату Англії.

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