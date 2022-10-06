Правий захисник Манчестер Сіті та збірної Англії розпочинає відновлення після травми.

Кайл Вокер травмувався під час дербі Манчестера, коли його команда рознесла МЮ. Правий захисник отримав пошкодження в зоні паху та завчасно пішов з поля.

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Футболісту знадобилася операція, яку він вже переніс, повідомляє офіційний сайт Манчестер Сіті. Термін відновлення клуб не уточнює, однак український спортивний лікар Дмитро Бабелюк додає, що Кайл може пропустити ЧС-2022.

Вокер є основним правим фулбеком Манчестер Сіті. У збірній Англії він має високу конкуренцію (Джеймс, Александер-Арнольд, Тріпп'єр), однак Гарет Саутгейт активно використовує універсального захисника.

Ман Сіті розтрощив МЮ у матчі АПЛ з 9 голами – 3 поспіль домашній хет-трик плюс 2 асисти Холанда, феєрія Фодена і КДБ