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Вокер: Манчестер Сіті повністю сконцентрований на грі з Шахтарем

23:01 123 Читать на русском
Вокер: Манчестер Сіті повністю сконцентрований на грі з Шахтарем
Кайл Вокер / ФК Шахтар

Захисник Манчестер Сіті Кайл Вокер поділився очікуваннями від матчу 4 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Шахтаря.

"Футболісти завжди фокусуються на матчах. Очевидно, що щотижня ми зустрічаємося з різними командами, й наші суперники в Прем’єр-лізі та Лізі чемпіонів певно підвищують свій рівень. Слід пам’ятати про цей факт і вдало виступити завтра ввечері.

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Кожен матч важливий. Ми рухаємось виключно від гри до гри. Цілковито зосереджені на завтрашньому протистоянні й лише потім міркуватимемо про наступний.

Гарна нагода виграти Лігу чемпіонів була й минулого сезону, проте ми зустрілися з Ліверпулем, який виступив чудово, – можу пригадати ті 10 хвилин божевілля в першій зустрічі. Дістали певні уроки, враховуючи колишні помилки, і, сподіваюсь, прямуватимемо тільки вперед", – цитує Вокера офіційний сайт Шахтаря.

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Манчестер Сіті - Шахтар: Середа 07 листопада 2018

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