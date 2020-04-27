"Вогню не буде": Остап Маркевич прокоментував свій відхід з Чорноморця

Наставник "моряків" Остап Маркевич підтвердив, що залишає одеську команду.

"Так, це правда, я покидаю Чорноморець. Щодо причин... Якщо ви сподіваєтеся почути щось неймовірне, то вогню не буде. Цивілізовано розійшлись. Претензій до клубу немає.

Остап Маркевич покине Чорноморець

У мене залишаться дуже хороші спогади про цей період, нехай він і вийшов коротким. Але таке футбольне життя. Я полюбив Одесу. Всім серцем. Полюбив уболівальників, команду, стадіон, на якому грали... Життя триває. Мій контракт був розрахований на три роки, але...

Що мені сказав батько – Мирон Богданович? Це наше сімейне, нехай це залишиться між нами. Він розуміє, що я вже досить доросла людина. А щодо планів – рухатися тільки вперед", – сказав Маркевич у коментарі виданню Footboom.

Нагадаємо, Остап очолив команду з берегів Чорного моря у жовтні 2019 року, після того як покинув Агробізнес. Після 19-ти турів "моряки" посідають десяту сходинку, набравши 22 очки.

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