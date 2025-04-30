Після нічиєї у Львові проти Шахтаря (2:2) київському Динамо вдалося стати єдиним клубом серед усіх європейських чемпіонатів, який не програв жодного поєдинку в рамках національної першості. Поступаючись 0:2 після першого тайму, киянам вдалося перевернути гру у другій половині завдяки Ванату та Кабаєву. Олександр Шовковський переконує, що повпливала на столичну команду чоловіча розмова у роздягальні.

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Внаслідок нічиєї Динамо відірвалося від Шахтаря на 10 очок і таким чином позбавило "гірників" навіть теоретичної можливості поборотися за чемпіонські медалі. Тепер на команду Пушіча чекає боротьба за путівку в Лігу Європи із Олександрією, яка випереджає "гірників" на шість очок. Детальніше про це та інше дивіться у новому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".

Динамо врятувало нічию з Шахтарем, відігравшись з 0:2 – "гірники" зірвали чемпіонський парад, але провалили другий тайм