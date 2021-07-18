Нападник харків'ян Михайло Стороженко прийняв рішення зав'язати з футболом і зосередитись на тренерській роботі.

Форвард Металіста 1925 Михайло Стороженко завершив кар'єру гравця у 23 роки, повідомляє офіційний сайт харківської команди.

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Однак він продовжить працювати у клубі в ролі асистента тренера з фізичної підготовки. Нині Стороженко проходить навчання для отримання відповідних тренерських ліцензій УАФ.

Нагадаємо, Михайло – онук засновника і голови наглядової ради Металіста 1925 Сергія Стороженка. За харківську команду виступав з 2016 року. За п'ять років він провів 51 матч, в якому відзначився одним голом і трьома ассистами. Минулого сезону форвард з'являвся на полі лише у двох поєдинках.

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