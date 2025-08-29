"Ми поступилися команді, яка буде грати в основному етапі Ліги чемпіонів. Якщо ви вважаєте її не достатньо сильною... Безумовно, результат залежить від головного тренера та дій команди на футбольному полі. Якщо говорити про сьогоднішнє протистояння, ми програли його у першому матчі після вилучення та помилок, яких припустилися, коли пропустили два м’ячі. Мали нагоду сьогодні відіграти це відставання, але нам не вистачило індивідуальної майстерності під час реалізації. Тому маємо такий результат.

Ви кажете, що ми жодного разу не програли Маккабі у попередніх зустрічах, але не можна порівнювати ті часи із нинішніми, коли в країні йде війна. Сьогодні вночі був один із найсильніших обстрілів України, у результаті якого загинуло на цей момент понад 20 людей, і завали продовжують розбирати. Коли ми прокинулися зранку, найперше читали та дивилися новини, спілкувалися зі своїми близькими та мали грати у такій ситуації. Ви порівнюєте зовсім різні часи та ігри з Маккабі, які були 10 років тому і більше. Я вважаю, що це неправильно.

Якщо ви помітили, сьогодні ми вийшли на поле з пов’язками на руках на знак підтримки наших людей та пошани, оскільки у п’ятницю в Києві оголошено день жалоби.

Що сталося у ситуації з виходом на поле Миколи Шапаренка? У кожного футболіста є певні забобони. Наскільки я зрозумів, суддя не випустив його на поле через те, що у нього на руці був амулет, який дуже важливий для нього. Тому ми не змогли зробити дві заміни зразу, хоча наш гравець, замість якого мав вийти Микола, вийшов з поля. Якби таки провели цю заміну, втратили б слот, а він був у нас останнім.

Плани на виступ у Лізі конференцій? На кожен матч ми будемо налаштовуватися та максимально робити усе можливе. Відзавтра ми готуватимемося до матчу чемпіонату України, потім буде невелика пауза, під час якої у нас буде можливість спокійно подивитися на ситуацію. Вже майже два місяці, відтоді, як ми виїхали з Києва, і ще не поверталися", – цитує Шовковського офіційний сайт Динамо.

