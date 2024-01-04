Нападника Жирони Артема Довбика отримав похвалу за гру проти Атлетіко (4:3) у 19 турі чемпіонату Іспанії.

Артем Довбик в матчі проти Атлетіко / фото: Офіційний сайт Ла Ліги

Український форвард в матчі проти мадридської команди записав у свій актив гольову передачу. Утім, забити самому Артему Довбику не вдалося. Іспанська преса високо оцінила гру нападника.

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Mundo Deportivo: "Довбик – гострий. Не зміг забити, хоча мав моменти у чудовому першому таймі. Після цього було багато підключень".

Diario Sport: "Довбик – боєць. Його присутність створювала постійну небезпеку біля воріт Атлетіко. Сильний у боротьбі, розумний у відборі м'ячів, він боровся за кожну дію протягом 67 хвилин, які провів на полі. Він ледь не зробив рахунок 4:3".

Нагадаємо, Артем Довбик в 18-ти матчах за Жирону забив 11 голів та віддав п'ять результативних передач.

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