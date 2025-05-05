Улюблене місто: Харків.

Страва та напій: Стейк із червоної риби і кава.

Місце для відпочинку: Буковель в будь-яку пору року.

У якому місті чи місці хотілося б побувати: Південь Італії та Франції.

Омріяна зарплатня: Така, щоб батьки більше не працювали.

Амбасадором якого бренду хотіли би стати: Adidas.

Ворскла офіційно відзаявила зіркового легіонера, який прагнув якнайшвидше залишити Україну

Авто мрії: MB g500.

Найбільший штраф: 10 тисяч гривень за червону картку.

Улюблені актори: Тарас Цимбалюк та Тео Джеймс.

Актриси: Зендея та Катерина Кузнецова.

Яка література до вподоби: Детективи або психологія.

Найкращі риси характеру: Врівноважений, цілеспрямований та відповідальний.

Фобія: Висота, арахнофобія.

Три речі, які взяли б на безлюдний острів: Книгу, мʼяч та їжу.

Найромантичніший вчинок: Такого ще не було.

Найперша зарплатня у футболі: Десь 2500 гривень.

Найстильніший у Ворсклі: Малиш.

Хто відповідає за атмосферу: Бацула.

Футбольний кумир: Зараз такого немає, але коли був малий – Кріштіану.

Команда мрії: Челсі.

На якому стадіоні відзначитись: Енфілд.

Найпамʼятніша перемога: Коли перемогли Полісся в півфіналі Кубка України.

Найприкріша поразка: У фіналі Кубка.

Проти кого в УПЛ найважче грати на своїй позиції: Ванат.

Фейл у грі або під час тренування: Помилка в грі з Колосом, яка призвела до пропущеного гола.

Нефутбольний талант: Вміння смачно готувати.

Цитата-девіз по житті: Дисципліна перемагає мотивацію. Ти не завжди будеш мотивованим, але маєш бути дисциплінованим , – сказав Хрипчук для YeSport.

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