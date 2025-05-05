"Вмію смачно готувати": захисник Ворскли – про нефутбольний талант, омріяне авто та команду мрії, де вже є українець
Улюблене місто: Харків.
Страва та напій: Стейк із червоної риби і кава.
Місце для відпочинку: Буковель в будь-яку пору року.
У якому місті чи місці хотілося б побувати: Південь Італії та Франції.
Омріяна зарплатня: Така, щоб батьки більше не працювали.
Амбасадором якого бренду хотіли би стати: Adidas.
Ворскла офіційно відзаявила зіркового легіонера, який прагнув якнайшвидше залишити Україну
Авто мрії: MB g500.
Найбільший штраф: 10 тисяч гривень за червону картку.
Улюблені актори: Тарас Цимбалюк та Тео Джеймс.
Актриси: Зендея та Катерина Кузнецова.
Яка література до вподоби: Детективи або психологія.
Найкращі риси характеру: Врівноважений, цілеспрямований та відповідальний.
Фобія: Висота, арахнофобія.
Три речі, які взяли б на безлюдний острів: Книгу, мʼяч та їжу.
Найромантичніший вчинок: Такого ще не було.
Найперша зарплатня у футболі: Десь 2500 гривень.
Найстильніший у Ворсклі: Малиш.
Хто відповідає за атмосферу: Бацула.
Футбольний кумир: Зараз такого немає, але коли був малий – Кріштіану.
Команда мрії: Челсі.
На якому стадіоні відзначитись: Енфілд.
Найпамʼятніша перемога: Коли перемогли Полісся в півфіналі Кубка України.
Найприкріша поразка: У фіналі Кубка.
Проти кого в УПЛ найважче грати на своїй позиції: Ванат.
Фейл у грі або під час тренування: Помилка в грі з Колосом, яка призвела до пропущеного гола.
Нефутбольний талант: Вміння смачно готувати.
Цитата-девіз по житті: Дисципліна перемагає мотивацію. Ти не завжди будеш мотивованим, але маєш бути дисциплінованим , – сказав Хрипчук для YeSport.
Ворскла розписала нічию з Колосом – скасований гол залишив полтавців у зоні вильоту