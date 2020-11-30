1 грудня о 19:00 на "Оболонь-Арені" у Києві національна жіноча збірна команда України фінішує у кваліфікації чемпіонату Європи 2022 року матчем зі збірною Чорногорії.

Ще наприкінці 2019 року збірна України після трьох поразок поспіль була аутсайдером відбіркової групи "I" – 0 очок, 2 забитих та 19 пропущених м’ячів. Мало хто віри у те, що команді Наталії Зінченко буде до снаги повернутися до боротьби і претендувати на вихід на європейську першість в Англії. Але "синьо-жовті" перевернули турнірну ситуацію догори дриґом.

Чотири перемоги поспіль цієї осені змусили суперниць дивуватися силі волі українських футболісток: 3:1 у гостях над Чорногорією, двічі по 4:0 з Грецією і домашня звитяга на характері у битві з Ірландією. За два з половиною місяці збірна України повністю змінила малюнок у групі, перед вирішальною домашньою грою підібравшись на відстань одного очка до другого місця, яке, як мінімум, гарантує дівчатам продовження виступів у плей-офф.

Збірній України залишився один крок до здійснення феєричного камбеку. Щоб посісти друге місце у групі, українкам потрібно вдома перемогти чорногорок і чекати на те, аби Ірландія не завдала поразки одній з найсильніших жіночих збірних світу – Німеччині.

Розв’язка у фіналі відбору ЧЄ-2022 серед жіночих команд буде шаленою, і ти маєш це побачити наживо на YouTube-каналі Української асоціації футболу!

Вмикайся і підтримай жіночу збірну України на шляху до фінальної частини європейського футбольного форуму!