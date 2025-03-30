Відкриття УПЛ перед відмовою Шахтарю був за крок від трансферу в Динамо: "Суркіс був не в країні, не встигли"
Правий захисник Металіста 1925 Ілля Крупський, який на правах оренди виступає за Ворсклу, міг перейти до київського Динамо.
"Була ситуація влітку, це після Олімпіади мене викликали до молодіжки. Точніше, це було у вересні, ми грали матчі зі Сербією та Ірландією і перед матчем проти Сербії закрилося трансферне вікно. Влітку воно ж більше, ніж взимку, тому там був великий проміжок часу.
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І за два дні до гри мене набирає мій агент і каже: "Ти хочеш в Динамо?" Ну в мене спочатку ступор, я не знав, що говорити, але про це ніхто не знає, напевно. Я це нікому також і не говорив. Так, я сказав що так, я хочу в Динамо, але там залишалось два дні до закриття трансферного вікна, і так вийшло, що не встигли.
Точніше, Ігор Суркіс був не в країні, тому це було важко здійснити. Там залишались лічені години і цей трансфер не відбувся", – сказав Крупський для YouTube-каналу Динамівець.
Нагадаємо, в січні захисник молодіжної збірної України також мав пропозицію від Шахтаря, однак підписав контракт з Металістом 1925, який зараз виступає у Першій лізі. Сума трансферу склала 3 мільйони євро.
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