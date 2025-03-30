"Була ситуація влітку, це після Олімпіади мене викликали до молодіжки. Точніше, це було у вересні, ми грали матчі зі Сербією та Ірландією і перед матчем проти Сербії закрилося трансферне вікно. Влітку воно ж більше, ніж взимку, тому там був великий проміжок часу.

Крупський пояснив, чому відмовив Шахтарю заради Металіста 1925 – це не через страх конкуренції

І за два дні до гри мене набирає мій агент і каже: "Ти хочеш в Динамо?" Ну в мене спочатку ступор, я не знав, що говорити, але про це ніхто не знає, напевно. Я це нікому також і не говорив. Так, я сказав що так, я хочу в Динамо, але там залишалось два дні до закриття трансферного вікна, і так вийшло, що не встигли.

Точніше, Ігор Суркіс був не в країні, тому це було важко здійснити. Там залишались лічені години і цей трансфер не відбувся", – сказав Крупський для YouTube-каналу Динамівець.

Нагадаємо, в січні захисник молодіжної збірної України також мав пропозицію від Шахтаря, однак підписав контракт з Металістом 1925, який зараз виступає у Першій лізі. Сума трансферу склала 3 мільйони євро.

Динамо легко обіграло Рух та зберегло відрив – Буяльський шикарно асистував Ванату і забив сам