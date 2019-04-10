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Власники ПСЖ вивчають можливість придбання Роми, – L’Equipe

19:06 312 Читать на русском
Власники ПСЖ вивчають можливість придбання Роми, – L’Equipe
Рома

Катарський фонд, який володіє ПСЖ, розглядає можливість придбання італійської Роми.

Раніше газета Corriere dello Sport повідомляля, що катарський фонд Qatar Sports Investments зацікавлений у придбанні Роми та вже запропонував власнику клубу Палотті 400 мільйонів євро.

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Натомість, відоме французьке видання L’Équipe підтвердило інформацію про зацікавленість фонду у придбанні італійського клубу, але наразі тільки досліджується доцільність інвестицій.

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Зазначається, що офіційна пропозиція, ймовірно, здійснена не була. Зауважимо, що спонсором Роми є авіакомпанія Qatar Airways.

Теги
Італія Рома Рома ПСЖ ПСЖ
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