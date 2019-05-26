Власники ПСЖ хочуть придбати пакет акцій Лідса

Катарські керівники ПСЖ задумались над купівлею частини акцій Лідса.

Катарський фонд Qatar Sports Investments, який є власником ПСЖ, може інвестувати в Лідс.

QSI в останні місяці веде переговори щодо покупки частки в англійському клубі, повідомляє Financial Time з посиланням на джерело, близьке до переговорів.

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"Ми завжди шукаємо можливості, і ринок Великобританії, безперечно, на першому місці в списку", – сказав представник паризького клубу.

Людина з оточення власників Лідса повідомила, що англійський клуб веде переговори як мінімум з шістьма потенційними інвесторами, в тому числі з QSI. Власник "павичів" схиляється до продажу міноритарного пакету акцій.

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Нагадаємо, Лідс в сезоні-2018/19 фінішував на 3-му місці в Чемпіоншипі. У півфіналі плей-офф за право виступати в АПЛ команда Марсело Б'єлси поступилася Дербі, який очолює Френк Лемпард.