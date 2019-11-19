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Власники ПСЖ близькі до купівлі Лідса

15:01 397 Читать на русском
Власники ПСЖ близькі до купівлі Лідса
Нассер Аль-Хелаїфі / Сайт ПСЖ

Катарські боси ПСЖ вже найближчим часом можуть придбати один з провідних клубів Чемпіоншипа.

Переговори між компанією Qatar Sports Investments, яка володіє паризьким грандом, і представниками Лідса досягли чималого прогресу, інформує ESPN.

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Власник "павичів" Андреа Радріццані підтримує дружні стосунки з президентом QSI Нассером Аль-Хелаїфі, що неабияк сприяє просуванню угоди. Саме очільник ПСЖ залишається головним претендентом на Лідс, який наразі посідає третю сходинку Чемпіоншипу і має непогані шанси на вихід в АПЛ. Найближчим часом запланована повторна зустріч, на якій сторони обговорять деталі можливої угоди.

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Видання додає, що катарська компанія також розглядала варіант з лондонським КПР, однак зрештою зупинила свій вибір на Лідсі.

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Франція Англія ПСЖ ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі Лідс Лідс
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