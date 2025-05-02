Акціонер Манчестер Юнайтед Джим Реткліфф вирішив продати один зі своїх клубів.

Англійський бізнесмен володіє не тільки манкуніанцями, а й французькою Ніццою, яку придбав у 2019 році за 100 мільйонів євро.

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Як інформує L'informe, щоб викупити абсолютно всі акції Манчестер Юнайтед, Джим Реткліфф планує продати Ніццу. Він вже найняв інвестиційний банк Lazard для пошуку покупця. Реткліфф готовий продати як часткового французький клуб, так і повністю.

Ситуацію уважно відстежує Публічний інвестиційний фонд Саудівської Аравії (PIF) – той самий, що володіє Ньюкаслом. PIF "серйозно розглядає" варіант купівлі Ніцци, хоча поки це не означає, що угода неминуча.

Нагадаємо, Реткліфф володіє 27,7% акцій Манчестер Юнайтед. Мажоритарним акціонером клубу досі є сім'я Глейзерів.

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