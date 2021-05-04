Родина Глейзерів, яка є власниками Манчестер Юнайтед, визначилась зі своєю позицією стосовно клубу.

Попри протести вболівальників, родина Глейзерів не збирається продавати Манчестер Юнайтед, інформує The Guardian. Окрім того, власники мають намір збільшити вартість клубу до 10 млрд доларів – наразі його оцінюють трохи більше 3 млрд доларів.

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Також Глейзери планують переглянути заходи безпеки та розгляне питання можливого бану для усіх фанатів, які штурмом взяли Олд Траффорд, ставши причиною перенесення поєдинку проти Ліверпуля на невизначений термін.

Зазначимо, що фанати "червоних дияволів" влаштували протестну акцію проти власника клубу – родини Глейзерів, що призвело до перенесення поєдинку проти Ліверпуля.

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