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Власники Манчестер Юнайтед готові продати клуб за космічну суму

15 лютого 11:00 2347 Читать на русском
Власники Манчестер Юнайтед готові продати клуб за космічну суму
Брати Глейзери / Фото з вікритих джерел

Керівництво англійського клубу продовжує вбачати у своєму дітищі лише гроші.

Американське сімейство Глейзерів, якому належить Манчестер Юнайтед, готове попрощатися з клубом, повідомляє видання Dailymail.

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Брати-власники навіть вивісили цінник, який, однак, зможе "потягнути" не кожен – 2,4 млрд фунтів. За оцінками експертів, у світі є лише 20 осіб, які володіють достатнім капіталом, аби дозволити собі подібну розкіш.

Однак, потенційному покупцеві доведеться до вищезгаданої суми додати ще кількасот мільйонів – легендарний клубний стадіон Олд Траффорд потребує негайного ремонту і реконструкції. Приблизна вартість робіт оцінюється у 200 млн фунтів.

Нагадаємо, американські багатії придбали "червоних дияволів" у 2005 році за 800 мільйонів фунтів стерлінгів.

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Теги
Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Олд Траффорд футбольні фінанси
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