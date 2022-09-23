Черговим клубом, який потрапить під опіку арабських шейхів стане бразильська Байя, повідомляє Si.com з посиланням на журналіста Сезара Луїса Мерло.

Власники Манчестер Сіті придбали легендарний італійський клуб

За інформацією джерела, сторони вже узгодили покупку. Залишилося лише оформити необхідні папери та оголосити про угоду офіційно. Наразі Байя виступає у Серії Б, але має дуже високі шанси вийти в еліту.

Відзначимо, бразильський клуб може стати вже 12-м для City Football Group. У холдинг вже входять Манчестер Сіті (Англія), Жирона (Іспанія), Палермо (Італія), Ломмель (Бельгія), Нью-Йорк Сіті (США), Мельбурн Сіті (Австралія), Монтевідео Сіті (Уругвай),Йокогама (Японія), Труа (Франція), Мумбаї Сіті (Індія) і Сичуань Цзюню (Китай).