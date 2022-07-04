Холдингова компанія, що адмініструє футбольні команди, придбала контрольний пакет акцій "розанеро", інформує офіційний сайт клубу. Попри зміну власника президентом залишиться Даріо Міррі.

"Палермо – історично великий клуб, який має сильну та горду ідентичність. Будемо працювати разом з Міррі, щоб укріпити його видатну роботу, яка націлена на ріст клубу. Наша роль полягатиме у підвищенні цінності всього, що робить клуб особливим, та продуктивності на полі й за його межами.

Італія – одна із найбільш захоплюючих і повних ентузіазму футбольних країн у світу з багатою історією національних і клубних успіхів, палкими вболівальниками та фантастичними гравцями", – аргументував прихід на Апенніни головний виконавчий директор холдингу Ферран Соріано.

Колекція City Football Group разом з Ман Сіті налічує вже понад 10 клубів, однак свого представництва в Італії досі не мала. Палермо став першим. Не так давно сицилійці були однією з найяскравіших команд Італії, але у 2019 році пережили банкрутство і були змушені починати з низів. За підсумками минулого сезону "розанеро" піднялись у Серію В.

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