Власники Манчестер Сіті придбали восьмий футбольний клуб

Холдинг City Football Group оголосив про придбання акцій чергового футбольного клубу.

Представник індійської Суперліги Мумбай Сіті став восьмим футбольним клубом під управлінням холдингу, яким володіє шейх Мансур. Також власник Манчестер Сіті володіє акціями Нью-Йорк Сіті (США), Мельбурн Сіті (Австралія), Йокогама Марінос (Японія), Січуань Цзюню (Китай), Жирона (Іспанія), Торке (Уругвай).

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Відзначимо, що напередодні City Foorball Group оголосив про продаж 10% своїх акцій американській інвесткомпанії Silver Lake за 500 мільйонів доларів. Завдяки фінансовій операції, оцінка компанії була підвищена майже до 5 мільярдів доларів, що зробило City Football Group найдорожчою спортивною організацією у світі.

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