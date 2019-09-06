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Власники Манчестер Сіті планують придбати індійський клуб

11:37 459 Читать на русском
Власники Манчестер Сіті планують придбати індійський клуб
Мансур бін Заєд аль-Нахаян – власник Ман Сіті

Грошовитих босів лідера АПЛ зацікавив черговий клуб.

Індійський футбольний клуб Мумбаї Сіті зацікавив власників Манчестер Сіті, повідомляє Daily Mail.

За словами виконавчого директора англійської команди Феррана Соріано у них є певний інтерес до деяких ринків і країн, де є справжня футбольна пристрасть і можливості. Серед таких країн – Китай та Індія.

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Переговори представників City Football Group проходять відразу з кількома клубами з Індії, але вибір повинен лягти саме на Мумбаї Сіті.

Нагадаємо, City Football Group уже володіє такими клубами по всьому світу, як: Мельбурн Сіті (Австралія), Нью-Йорк Сіті (США), Жирона (Іспанія), Йокогама Марінос (Японія) та Атлетіко Торке (Уругвай).

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