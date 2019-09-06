Власники Манчестер Сіті планують придбати індійський клуб

Грошовитих босів лідера АПЛ зацікавив черговий клуб.

Індійський футбольний клуб Мумбаї Сіті зацікавив власників Манчестер Сіті, повідомляє Daily Mail.

За словами виконавчого директора англійської команди Феррана Соріано у них є певний інтерес до деяких ринків і країн, де є справжня футбольна пристрасть і можливості. Серед таких країн – Китай та Індія.

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Переговори представників City Football Group проходять відразу з кількома клубами з Індії, але вибір повинен лягти саме на Мумбаї Сіті.

Нагадаємо, City Football Group уже володіє такими клубами по всьому світу, як: Мельбурн Сіті (Австралія), Нью-Йорк Сіті (США), Жирона (Іспанія), Йокогама Марінос (Японія) та Атлетіко Торке (Уругвай).

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