Власники Манчестер Сіті офіційно придбали французький клуб
City Football Group (CFG) придбала ФК Труа, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Команда виступає у другому за силою французькому дивізіоні. За підсумками минулого сезону, ФК Труа фінішував на 4-й сходинці турнірної таблиці.
Нагадаємо, CFG частково або повністю володіє Манчестер Сіті (Англія), Мельбурн Сіті (Австралія), Нью-Йорк Сіті (MLS), Торке (Уругвай), Мумбаї Сіті (Індія), Ломмел (Бельгія), Жирона (Іспанія), Сичуань Цзюню (Китай) і Йокогама (Японія).
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