Палермо опинився на прицілі арабських багатіїв, повідомляє сайт Джанлуки Ді Марціо.

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Колекція City Football Group разом з Ман Сіті налічує вже понад 10 клубів, однак свого представництва в Італії поки немає. Не так давно Палермо був однією з найяскравіших команд Італії, допоки у 2019 році не пережив банкрутство і був змушений знову починати з низів. Зараз "розанеро" йдуть на другій сходинці Серії С, готуючись до плей-офф за підйом.

Джерело додає, що поки City Football Group не робив жодних офіційних пропозицій, проте саме Палермо є пріоритетним варіантом для входу на Аппеніни.

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