Власники "червоних" вирішили поки не прощатись із клубом, а тому не погодились на його продаж.

Американська компанія Fenway Sports Group отримала пропозицію щодо продажу Ліверпуля за близько 3,5 млрд євро, повідомляє The Mirror. Потенційні покупці почули відмову.

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Зазначається, що, ймовірно, пропозиція надійшла з Близького Сходу, але ні ім'я, ні країна не називається. Також відомо, що у придбанні мерсисайдського клубу зацікавлена низка інших інвесторів, які чекають, що Fenway Sports Group вирішить продати Ліверпуль. Американці придбали "червоних" в 2010 році за близько 350 мільйонів євро.

ЗМІ також повідомляли, що Джон Генрі задумався про продаж Ліверпуля після критики, що вилилася на клуб через участь у Суперлізі. За два дні після її заснування мерсисайдці оголосили про вихід з організації.

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