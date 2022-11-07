Власники Ліверпуля оголосили про продаж клубу
Fenway Sports Group вже розпочали пошуки майбутнього нового власника Ліверпуля.
Власники Ліверпуля Fenway Sports Group вирішили виставити мерсисайдський клуб на продаж, повідомляє The Athletic.
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"Нещодавно було кілька змін власників і чуток про зміни власників у клубах АПЛ, і нас регулярно запитують про власність Fenway Sports Group у Ліверпулі. FSG часто отримувала заяви про інтерес від третіх осіб, які прагнуть стати акціонерами Ліверпуля. Раніше FSG заявляв, що за правильних умов ми розглядатимемо нових акціонерів, якщо це буде в інтересах Ліверпуля як клубу. FSG залишається повністю відданим успіху Ліверпуля, як на полі, так і поза ним", – йдеться у заяві.
Зауважимо, що Fenway Sports Group стала власником Ліверпуля в 2010 році. З того часу мерсисайдці здобули кілька важливих трофеїв, зокрема виграли АПЛ та Лігу чемпіонів, а також перемагали в Кубку Англії, Кубку Ліги та Суперкубку Англії.
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