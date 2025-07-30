Власник Ліверпуля, Fenway Sports Group (FSG), веде переговори з президентом Хетафе Анхелем Торресом про поетапне поглинання. Про це повідомляє The Athletic.

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Вперше про продаж клубу з передмістя Мадрида заговорили минулого місяця, але Торрес применшив значення перемовин, заявивши, що команда не продається. Раніше власник оцінював Хетафе у 160 мільйонів фунтів стерлінгів, але тепер знизив ціну до реалістичніших 100 млн.

FSG вже тривалий час хоче створити навколо Ліверпуля мультиклубну імперію. Протягом останніх 16 місяців власників мерсисайдців пов'язували з командами з Бразилії, Франції та Іспанії.

Досі найбільш просунуті перемовини велися з Бордо у Франції та Малагою в Іспанії, але тепер Хетафе, що в минулому сезоні Ла Ліги посів 13-те місце, вважають найкращим варіантом, оскільки FSG налагодила хороші відносини з Торресом.

Варто зауважити, що Ліверпуль стежить за Александром Ісаком. Ньюкасл оцінив свого гравця у понад 150 млн фунтів.

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