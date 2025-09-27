Fenway Sports Group, власники Ліверпуля, Бостон Ред Сокс та Піттсбург Пінгвінс, зробили крок до виходу на іспанський ринок футболу. Як інформує AS, американський холдинг успішно завершив всі підготовчі процеси, що відкриває шлях до можливого придбання Хетафе.

Президент Ла Ліги закликав УЄФА покарати АПЛ за фінансові порушення: "Звідки ці 2,5 мільярда?"

Переговори між сторонами тривають кілька місяців та набули інтенсивності після зустрічі представників FSG на чолі з Джоном Генрі з президентом Хетафе Анхелем Торресом у серпні. Після цієї зустрічі американці дійшли висновку, що саме клуб з пригорода Мадрида є їхнім головним варіантом для інвестиції в Іспанії.

Хоча сума потенційної угоди поки не розкривається, джерела, наближені до переговорів, переконують: якщо Fenway Sports Group ухвалить остаточне рішення, оформлення купівлі стане формальністю. Перші чутки про інтерес американців до Хетафе з’явилися ще в червні, а сам Анхель Торрес неодноразово заявляв, що після завершення реконструкції стадіону планує відійти від президентських обов’язків.

Важливу роль у процесі зіграла і рекомендація від Реала. Генеральний директор мадридців Хосе Анхель Санчес високо оцінив управління Хетафе та його інституційну стабільність, що посилило позитивне враження власників Ліверпуля.

Поки що інтерес FSG залишається на рівні вивчення перспектив, але вже визначено орієнтир – 2028 рік, коли буде завершено будівельні роботи на стадіоні. Саме тоді Хетафе може стати новим активом Fenway Sports Group.

Хет-трик Альвареса приніс Атлетіко перемогу над Райо, Сосьєдад виграв перший матч у сезоні, Хетафе піднявся у топ-6