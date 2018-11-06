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Власника Монако Риболовлєва затримали – росіянина звинувачують у корупційних махінаціях

20:30 1140 Читать на русском
Власника Монако Риболовлєва затримали – росіянина звинувачують у корупційних махінаціях
Дмитро Риболовлєв / соцмережі

Російський бізнесмен Дмитро Риболовлєв, який є власником "монегасків", потрапив під варту.

За інрформацією Le Monde, росіянина сьогодні затримали за вимогою прокуратури князівства Монако.

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Арешт бізнесмена пов'язаний із судовим розслідуванням, в якому Риболовлєв підозрюється у корупційних махінаціях. Також у будинку та офісі бізнесмена був проведений обшук.

Риболовлєва звинуватили в тому, що він використовував свої зв'язки в уряді князівства для отримання потрібного результату кримінальної справи щодо арт-дилера Іва Був'є.

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Теги
Монако Монако Франція Дмитро Риболовлєв
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