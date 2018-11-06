Власника Монако Риболовлєва затримали – росіянина звинувачують у корупційних махінаціях

Італія — 19:37 568
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Ювентус зацікавлений у придбанні Санчо – гравець може стати одним із найдорожчих трансферів "б'янконері"
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Гвардіола: Матч проти Шахтаря – найважливіший для Манчестер Сіті на сьогодніЛіга чемпіонів — 19:11 687
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Словаччина – Україна: тренер господарів Гапал оголосив список гравців на матч проти "синьо-жовтих"Ліга націй — 14:40 986
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"Треба пишатись, що український тренер працював у московському Спартаку". В'ячеслав Грозний – про себе, УПЛ та УкраїнуІнтерв’ю — 14:30 2954
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Інтер – Барселона: міланці ще до гри встановили рекорд італійського футболуЛіга чемпіонів — 13:22 704
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