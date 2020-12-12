Власник Валенсії Пітер Лім хоче повернути гроші, які він вклав у клуб за часи свого правління.

Бізнесмен хоче отримати 54,5 млн євро, які він надавав Валенсії у борг, повідомляє Marca. Перший займ на суму 38 млн євро був виданий у сезоні 2014/15 під ставку 2,8%, а другий – на суму 16,5 млн євро був виданий під ставку 3%.

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"Ми не вважаємо за необхідне називати імена гравців. Ці футболісти все ще в команді, переговори про їхній продаж будуть продовжені, але після трансферу частина виручених коштів піде на погашення кредитів", – наводить слова президента клубу Аніла Марті Marca.

Зазначимо, що Пітер Лім є власником Валенсії з 2014 року, а його правління запам'яталось скандалами та частими змінами тренерів.

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