Немає сумнівів у тому, що Пітер Лім дуже непопулярний у Валенсії. Сінгапурський бізнесмен очолив клуб 10 років тому, і за цей час "лос чес" так і не показали прогрес під його керівництвом.

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Як інформує Relevo, Лім отримав пропозицію від успішного бізнесмена з Валенсії Мінеля Зоріо щодо продажу клубу за 250 мільйонів євро. Згідно з джерелом, Лім, найімовірніше, відхилить цю пропозицію, оскільки має намір продати клуб не дешевше, ніж за 400 млн євро.

Проте, Пітер поки що офіційно не відповів на запит Зоріо. Тому у вболівальників команди Романа Яремчука зберігається надія.

За десятирічний період перебування Ліма на чолі Валенсії команда порадувала його перемогою лише в одному Кубку Іспанії. Наразі "лос чес" посідають 7 місце в турнірній таблиці Ла Ліги після 21 туру.

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