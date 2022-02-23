Спочатку Бекалі в телеінтерв'ю сказав, що не збирається дозволяти грати футболістам, що ввели вакцину. Пізніше він наголосив, що пожартував. Раніше він також переконував футболістів відмовитися від вакцинації взагалі.

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"Я просто висловив свою думку. Це не означає, що я чогось змушую людей. Це їхні проблеми. Моя думка: ті, хто вакцинувався, втрачають силу. Але це не означає, що футболіст не грає через вакцинацію – він не грає тому, що втратив силу.

Це неправда, що вакциновані гравці відсторонені від участі в матчах. Крету вакцинований, Танасе вакцинований, Вінісус вакцинований, також Георге. Четверо! Я не маю до них жодних претензій", – цитує Бекалі Sport.ro.

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