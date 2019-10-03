Власник Сассуоло помер у віці 76 років

Помер власник Сассуоло Джорджо Сквінці. Під його керівництвом команда досягла найбільших успіхів у своїй історії.

Власник Сассуоло Джорджо Сквінці помер на 77-му році життя, повідомляє Football Italia. Бізнесмен довгий час боровся з важкою хворобою.

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Сквінці був власником компанії Mapei. У 2002 році придбав футбольний клуб Сассуоло. Під його керівництвом команда пройшла шлях від Серії С2 до Серії А, а також вперше пробилась у Лігу Європи.

Наразі команда перебуває на 13 позиції в турнірній таблиці, набравши 6 очок.

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