Власник Роми Паллотта веде перемовини про продаж клубу, – ЗМІ

Президент італійської Роми Джеймс Паллотта готовий попрощатися з акціями команди на користь іншого американського мільярдера.

Бізнесмен Ден Фрідкін може стати новим власником Роми, повідомляє Il Tempo.

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Із ним активні перемовини веде чинний президент "вовків" Паллотта. Деталі угоди можуть погодити в найближчі дні. Раніше головний акціонер римлян оцінив клуб в 1 млрд євро. Самому Паллотті 67 % акцій Роми дісталися лише за 70,3 млн євро в 2011 році. Ще за три роки він збільшив свою частку акцій до 79,04 %.

До слова, Фрідкін є засновником і керівником консорціуму, що займається продажем автомобілів у Сполучених Штатах. Його статки оцінюють у 4,2 млрд доларів.

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