Евертон перебуває в пошуках нового власника. Як інформує Sky Sports, у придбанні мерсисайдського клубу зацікавлені 6 потенційних покупців, один із них – президент Роми Ден Фрідкін. Він володіє "джаллороссі" з 2020 року, його капітал оцінюється Forbes приблизно в 6,1 мільярда доларів.

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15 вересня 2023 року Евертон повідомив, що 777 Partners уклали угоду про придбання контрольного пакета акцій (94,1%) компанії Blue Heaven Holdings, очолюваної Фархадом Моширі. Однак фінальною датою поглинання значилося 1 червня. Того дня "іриски" оголосили, що поглинання клубу компанією 777 Partners так і не відбулося.

Нагадаємо, що кольори Евертона захищає лівий захисник збірної України Віталій Миколенко.

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